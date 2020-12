Lukaku: “Successo all’Inter? Grazie ai miei compagni! Hanno capito…”

Romelu Lukaku Belgio

Dopo quella pubblicata nel pomeriggio (vedi articolo), arrivano altre anticipazioni riguardo all’intervista di Romelu Lukaku a France Football. L’attaccante dell’Inter ha parlato delle sue caratteristiche nel modo di giocare e delle differenze tra calcio italiano e inglese.

RINGRAZIAMENTI – Romelu Lukaku ha parlato del ruolo dei suoi compagni di squadra nel saper valorizzare al meglio le sue caratteristiche: «A volte devi saper lavorare per la squadra, in tutta umiltà, senza per forza raccoglierne direttamente i frutti, soprattutto quando senti che non è la tua giornata in fatto di segnare. Per quanto riguarda gli spettatori, credo che ormai quasi tutti percepiscano questa intelligenza nel mio modo di giocare, e questo mi rende davvero super felice. Ancora una volta, le persone si stanno rendendo conto che penso sempre quando gioco e cerco di sincronizzarmi con il resto della squadra, è fantastico. Qui a Milano lo capivano tutti, che fossero i tifosi o i giocatori. Devo anche ringraziare i miei compagni di squadra, che hanno saputo subito capire che tipo di giocatore fossi».

DIFFERENZE – Lukaku ha poi nuovamente sottolineato le differenze tra calcio inglese e italiano: «In Italia, la vittoria viene prima di tutto. C’è una grande differenza nell’approccio delle partite tra qui e l’Inghilterra. Mi concentro su cosa fare proprio perché, come ho già detto, i due campionati non sono uguali. Tatticamente, per quanto riguarda il mio posizionamento e i miei movimenti, non devo sbagliare. Mai».