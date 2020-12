Sorteggio qualificazioni Mondiali, i gironi europei: “derby” per...

Sorteggio qualificazioni Mondiali, i gironi europei: "derby" per l'Italia

FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio logo Italia

Il sorteggio delle qualificazioni europee per i Mondiali 2022 si è appena concluso, con l’Italia finita nel Gruppo C. Oltre a quello di Euro 2021, per gli azzurri ci sarà un altro derby con la confinante Svizzera. A completare il girone Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.Di seguito tutti i gironi.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEE AI MONDIALI – I GIRONI



A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan

B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia ed Erzegovina, Kazakistan

E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Faroe, Moldavia

G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein