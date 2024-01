Inter ‘scaramantica’ a Riad: stesse abitudini del 2022! Poi parlerà Inzaghi – TS

L’Inter tornerà ad allenarsi domani ad Appiano Gentile prima della partenza in direzione Riad, per la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra allenata da Simone Inzaghi, ripeterà le stesse abitudini del 2022 con la vittoria contro il Milan. Poi parlerà in conferenza stampa.

STESSE ABITUDINI – Domani mattina la ripresa, con la partenza fissata nel primo pomeriggio per Riad. I nerazzurri verranno accolti, come da prassi, con datteri, caffè saudita e ghirlande di fiori. Poi si recheranno nello stesso hotel dell’anno scorso, dove alloggeranno nuovamente dopo aver conquistato l’ultima Supercoppa contro il Milan, per la gioia di mister Simone Inzaghi, sempre molto attento a questione logistiche e scaramantiche. Inoltre, gli allenamenti saranno svolti presso lo stadio dell’Al Riyadh. Mentre alla vigilia della semifinale contro la Lazio, Inzaghi parlerà in conferenza stampa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna