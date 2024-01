Inter a riposo prima della Supercoppa Italiana: il programma da domani – TS

Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la straordinaria vittoria in casa del Monza. Ecco il programma per la ripresa degli allenamenti prima della partenza in direzione Riad per la Supercoppa Italiana. La notizia riportata questa mattina su Tuttosport.

RIPOSO PRIMA DELLA PARTENZA – Dopo la grande vittoria per 1-5 in casa del Monza, Simone Inzaghi ha concesso ventiquattro ore di riposo alla squadra in vista di una partenza impegnativa a Riad con l’obiettivo di difendere e riconquistare la Supercoppa Italiana. Nella giornata di ieri, allenamento solo di mattina, caratterizzato da lavoro di scarico per chi è sceso in campo col Monza e da un normale allenamento per gli altri. Da domani mattina, invece, ma ripresa ad Appiano Gentile prima della partenza fissata nel primo pomeriggio per Riad.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna