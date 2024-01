Zazzaroni: «Juventus come il Leicester. Inter però superiore»

Ivan Zazzaroni fa paragoni azzardatissimi sulla Juventus e il Leicester di Ranieri, parlando dell’Inter e della sua superiorità su Pressing.

SUPERIORI – Zazzaroni non ha dubbi: «La Juventus non può fare lotta con l’Inter. L’Inter gioca sfruttando le sue forze, la Juventus sfruttando invece le debolezze altrui. In Coppa Italia ha trovato Frosinone e Salernitana che giocavano con molte riserve, in campionato fa benissimo in termini di risultati. Non c’è partita però per qualità complessiva, può succedere anche come il Leicester alla fine. Con 3 giocatori i nerazzurri hanno segnato 35 gol, hanno tirato con il Monza 9 volte nei primi 10 minuti. Sono sicuramente superiori».