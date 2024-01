Inter, andamento dei prestiti: -10 per Carboni e Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sorride solo Martin Satriano. Pokerissimo al contrario per Valentin Carboni e Filip Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Giornata quasi tutta da dimenticare per i giocatori dell’Inter attualmente in prestito. Gaetano Oristanio è fermo ai box per un infortunio al metatarso. Non può quindi partecipare alla vittoria in rimonta del Cagliari sul Bologna. Ancora peggio va a Valentin Carboni, che assiste dal campo, dall’inizio alla fine, alla manita proprio dell’Inter sul Monza. Un destino che lo accomuna a Filip Stankovic, che subisce 5 reti nell’incredibile trasferta di Venezia. 5-3 che è lo stesso risultato di Catanzaro-Lecco: negli ospiti esordisce Eddie Salcedo, dopo i precedenti sei mesi all’Eldense. Arriva poi una sconfitta pesante anche per Francesco Pio Esposito nel 4-0 tra Como e Spezia. All’estero rimane in panchina Lucien Agoumé, fresco rinforzo del Siviglia: assiste dalla panchina alla sconfitta casalinga contro l’Alaves. Sorride infine Martin Satriano: il suo Brest vince e si assesta al terzo posto della Ligue 1.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Bologna 2-1: indisponibile per infortunio

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Inter 1-5: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Sampdoria 5-3: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Venezia-Sampdoria 5-3: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Como-Spezia 4-0: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cremonese-Cosenza 1-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Bari-Ternana 3-1: titolare, sostituito al 68′

JAN ZUBEREK (A) – Bari-Ternana 3-1: in panchina, subentra al 68′

GABRIEL BRAZAO (P) – Bari-Ternana 3-1: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Alaves 2-3: in panchina

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Strasburgo 1-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Montpellier 2-0: in panchina, subentra al 76′