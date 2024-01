Venezia-Sampdoria amara per Stankovic! Tris Pohjanpalo nel 5-3

Venezia-Sampdoria è terminata con il punteggio di 5-3. Scoppiettante partita al Penzo dove i padroni di casa, in vantaggio di un uomo, si fanno rimontare prima di dilagare nel finale

SPETTACOLO – Partita ricca di gol al “Penzo” fra Venezia e Sampdoria, sfida vinta dai padroni di casa per 5-3. La gara. Ad aprire le marcature ci pensa Pohjanpalo che, al 16′, che, su assist di Pierini, batte con un colpo di tacco Stankovic. La Sampdoria non si scompone e al 30′ la pareggia con Benedetti, che sfrutta un assist di Yepes sugli sviluppi nati da un errore difensivo di Candela. La gioia del pari dura poco perché al 34′ Pohjanpalo sigla la doppietta trasformando il rigore assegnato per fallo di Ricci su Johnsen. Al 44′ l’episodio che scuote la partita: Benedetti, autore del gol del momentaneo 1-1, viene espulso per somma di ammonizioni. Il Venezia sfrutta la superiorità numerica e si porta sul 3-1 nella ripresa: al 58′ Pohjanpalo firma la sua tripletta con un colpo di testa in tuffo. La partita sembra chiusa ma la Sampdoria ha un sussulto d’orgoglio e trova il pari in 5 minuti: al 65′ segna De Luca, al 71′ è Depaoli a mettere in rete di testa. Il Venezia però non ci sta ed in 3 minuti ristabilisce le distanze: il 4-3 arriva al 74′ con Busio, la rete del definitivo 5-3 al 77′ con Ellerson. Pomeriggio da dimenticare per Stankovic che subisce cinque reti. La Sampdoria di Pirlo arranca in classifica: quattordicesima a 23 punti, a -5 dalla zona playoff.