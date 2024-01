Galante: «Inter gioca veramente bene! Scudetto? Favorita, ma…»

L’Inter, con la netta vittoria sul Monza, ha mandato un messaggio alla Juventus seconda. Fabio Galante, in collegamento su Radio 24, ha parlato del momento dei nerazzurri e della lotta scudetto

DUELLO – Queste le parole di Galante: «L’Inter parte sempre forte e con cattiveria agonistica, tranne un paio di partite. Sta giocando veramente bene, specialmente quando hanno la possibilità di andare in campo aperto. Da ex calciatore, però, vi dico che siamo solo a metà, la strada è ancora lunga. Ora se va ben va via una settimana, deve fare due partite. Poi recuperare una partita, la strada è ancora lunga. L’Inter però è la più forte in questo momento. Poi alla fine basta perdere o pareggiare un paio di partite che la squadra che ti segue va avanti, devi avere fortuna di non avere tanti infortuni. Poi le partite si devono mettere bene: l’anno scorso la squadra di Inzaghi ha auvto partite in cui se avesse giocato cinque giorni e non avrebbe mai segnato. Sono i favoriti ma deve essere sempre sul pezzo. Ieri a Monza, magari, se l’1-2 non veniva annullato la partita poteva cambiare».