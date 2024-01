Thuram a suo agio in trasferta! In Monza-Inter conferma un dato

Thuram, in Monza-Inter, ha confermato di sentirsi a suo agio in trasferta. L’attaccante si esalta lontano da San Siro: numeri confermati contro i brianzoli

NUMERI – Thuram ha lasciato il segno anche in Monza-Inter. Il francese, contro la squadra di Palladino, ha confermato il trend che lo vede quasi sempre decisivo lontano da San Siro. In quasi tutti i match disputati in trasferta l’ex Gladbach ha messo la sua firma: contro il Cagliari assist per lo 0-1 di Dumfries, contro la Salernitana assist per lo 0-1 di Lautaro Martinez, A Torino, contro i granata e la Juventus, lo score recita un gol (nello 0-3 inflitto alla squadra di Juric) e un assist (nell’1-1 dell’Allianz Stadium). A Roma contro la Lazio ed a Napoli sono arrivati invece due reti. Nella serata di ieri, a Monza, dopo un primo tempo fatto di imprecisioni Thuram è salito in cattedra con uno splendido assist di tacco per Calhanoglu, ed una rete di pura tecnica in contropiede. Il bilancioquindi recita 9 partite giocate in trasferta con 4 gol e 4 assist.

RUOLINO – Un ruolino di marcia impressionante, che sottolinea la crescita esponenziale dell’attaccante dal suo arrivo a Milano. Thuram brilla anche lontano dai riflettori di San Siro ed è un dato che può far sorridere Inzaghi: dopo la Supercoppa, in campionato, arriverà l’insidiosa trasferta del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, con l’augurio che Thuram possa essere, ancora una volta, decisivo fuori dalle mura amiche.