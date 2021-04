Inter-Sassuolo, Conte scioglie tutti i dubbi: Lautaro Martinez dal 1′ – Sky

Inter-Sassuolo è la sfida valida per il recupero della ventottesima giornata di Serie A, in programma stasera alle 18.45. Secondo quanto rivelato da Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Conte ha sciolto tutti i dubbi. In attacco ci sarà Lautaro Martinez (QUI le ultime sulle scelte di De Zerbi)

NESSUN DUBBIO – Inter-Sassuolo è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro. Antonio Conte ha sciolto anche gli ultimissimi dubbi: «Per quanto riguarda l’Inter poteva esserci un dubbio, forse due, ma sono stati risolti. A centrocampo ci sarà il terzetto Barella, Eriksen, Gagliardini mentre ieri era stato provato Vecino. Sugli esterni Conte conferma da una parte Hakimi e dall’altra Young. Dietro Darmian al posto di Bastoni insieme a de Vrij e Skriniar. Davanti l’altro ballottaggio è stato vinto da Lautaro Martinez su Sanchez», così Andrea Paventi su “Sky Sport 24”.