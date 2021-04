Inter-Sassuolo, scelte obbligate per De Zerbi: la probabile – Sky

Inter-Sassuolo è in programma questa sera alle 18:45. De Zerbi, senza i nazionali italiani, va verso delle scelte di formazione obbligate. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo si avvicina. La squadra di De Zerbi, vuole proseguire la tradizione positiva sul campo di San Siro. Il tecnico dei neroverdi non avrà a disposizione i nazionali italiani, tenuti in isolamento in via precauzionale visto il cluster di Covid-19 scoppiato nel ritiro degli azzurri guidati da Mancini. Ecco che quindi, De Zerbi, va verso delle scelte obbligate: 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Chiriches e Marlon, al centro della difesa, con Toljan e Rogerio sulle corsie esterne. Lopez, favorito su Magnanelli, davanti alla difesa in coppia con Obiang. Dietro a Raspadori, unica punta, pronti Boga, Djuricic e Traorè.