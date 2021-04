Inter-Sassuolo (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Inter-Sassuolo è in programma oggi a partire dalle ore 18.45. Partita valida per la ventottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La nona del girone di ritorno. Trattandosi di un recupero, aggiungere altri punti permetterebbe di staccare ulteriormente il Milan. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Previsti almeno quattro assenti. Agli infortunati Kolarov e Perisic si aggiungono Bastoni e Brozovic, entrambi squalificati per una giornata.

MODULO – Non dovrebbe mutare il 3-5-2 iniziale per l’Inter, che comunque perde pedine fondamentali per la sua manovra. Anche per questo da Conte ci si aspetta un paio di decisioni importanti, tra difesa e centrocampo.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Un dubbio dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. A guidare la linea a tre Ranocchia o de Vrij, che potrebbe trovare spazio sul centro-destra facendo spostare Skriniar sul centro-sinistra, a meno che non venga arretrato Darmian come ipotizzato in questi giorni.

CENTROCAMPO – Doppio ballottaggio in mezzo. A destra Hakimi e a sinistra uno tra Darmian e Young, che diventerebbe scelta obbligata con l’italiano in difesa. In cabina di regia spazio a Eriksen, spalleggiato da Barella mezzala destra e Gagliardini mezzala sinistra, in vantaggio su Sensi e Vecino.

ATTACCO – Solita suggestione in avanti. Sicuro del posto solo Lukaku, al cui fianco potrebbe ritrovare Sanchez, anche se in queste ore Lautaro Martinez sembra essere tornato prepotentemente in cima alle preferenze.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Sassuolo in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino, Vidal, Sensi; Sanchez, Pinamonti.

Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Sassuolo di Roberto De Zerbi.