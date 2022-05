Inter-Sampdoria, formazione (quasi) tipo per Inzaghi: un dubbio dietro – SM

Inter-Sampdoria sarà l’ultimo tentativo scudetto per i nerazzurri che per laurearsi campioni d’Italia devono battere i blucerchiati e sperare che il Milan perda sul campo del Sassuolo. Per la sfida, in programma domenica a San Siro alle ore 18.00, Inzaghi potrà contare sul gruppo al gran completo (vedi articolo). Secondo sportmediaset.it, c’è un piccolo dubbio in difesa

DUBBIO – Inter-Sampdoria è la sfida che andrà in scena domenica a San Siro alle ore 18.00, valevole per la trentottesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi potrà contare sul gruppo al gran completo per l’ultimo assalto allo scudetto che vede il Milan in netto vantaggio. Secondo le ultime indiscrezioni di sportmediaset.it, l’undici titolare nerazzurro dovrebbe avvinarsi alla formazione tipo di Inzaghi con un piccolo dubbio in difesa: Dimarco insidia Bastoni sulla sinistra. Il resto del reparto vedrà Skriniar e de Vrij con Handanovic in porta. In mezzo solito trio formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu e sulle corsie Perisic e Dumfries. In attacco il punto fermo è Lautaro Martinez mentre al suo fianco sembra attualmente favorito Dzeko.