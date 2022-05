Inter-Sampdoria, secondo allenamento per Inzaghi: un rientro in gruppo

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la trentottesima giornata di Serie A nonché ultimo assalto allo scudetto. La squadra di Inzaghi ha svolto oggi il secondo allenamento settimanale: un ritorno in gruppo

AL COMPLETO – Inter-Sampdoria è la sfida valevole per l’ultima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi tenterà l’ultimo assalto allo scudetto che vede il Milan nettamente favorito: ai rossoneri basta fare un punto contro il Sassuolo. Oggi Samir Handanovic e compagni si sono ritrovati ad Appiano Gentile per il secondo allenamento settimanale: il tecnico nerazzurro ritrova Matias Vecino che sta meglio e ha lavorato in gruppo. Nessun problema per Stefan de Vrij che ha subito un colpo nella sfida con il Cagliari: l’olandese lavora regolarmente e domenica sarà a disposizione.