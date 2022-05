Inter-Sampdoria, blucerchiati tra palestra e campo: il lavoro di Giampaolo

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la trentottesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). I blucerchiati di Giampaolo, oltre a festeggiare la salvezza con un barbecue (vedi articolo), hanno mandato avanti il programma in vista dei nerazzurri. Di seguito il report allenamento

FORZA E CAMPO – Inter-Sampdoria, sfida valevole per la trentottesima giornata di Serie A, andrà in scena domenica a San Siro alle ore 18.00. I blucerchiati di Marco Giampaolo si sono ritrovati anche oggi al “Mugnaini” di Bogliasco dove hanno prima svolto lavori di forza in palestra per poi passare al campo. Manolo Gabbiadini, fuori da febbraio per un grave infortunio, ha proseguito il suo percorso di riabilitazione anche sul campo. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

Fonte: sampdoria.it