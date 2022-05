Inter-Sampdoria, Sensi verso il forfait! Inzaghi, solo uno non al 100% – CdS

Inter-Sampdoria si avvicina e in casa nerazzurra e blucerchiati si fa il punto su chi potrà o non potrà esserci. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giampaolo oltre a Gabbiadini e Colley dovrà fare a meno anche di un altro mentre Inzaghi ha solo un centrocampista non al meglio

DUBBIO – Inter-Sampdoria è la sfida valevole per l’ultima giornata di campionato, in programma a San Siro alle ore 18.00 domenica 22 maggio. In casa nerazzurra, dopo la grigliata di fine stagione, si lavora in vista del confronto con i blucerchiati che rappresenta l’ultimissima e non semplice spiaggia scudetto: per laurearsi Campione d’Italia, la squadra di Simone Inzaghi non solo deve battere i liguri ma sperare che il Sassuolo batta il Milan. Il tecnico nerazzurro ha l’intero gruppo a disposizione ma persiste ancora qualche dubbio su Matias Vecino: l’uruguaiano, che oggi ha lavorato in gruppo (vedi articolo), ha un fastidio al ginocchio destro. Inoltre Inter-Sampdoria sarà la sua ultima partita in nerazzurro.

TRE ASSENTI – In casa Sampdoria invece, oltre all’infortunato di lungo corso Manolo Gabbiadini e allo squalificato Omar Colley, va verso il forfait anche Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la lesione all’adduttore della coscia destra ha messo fuori gioco il centrocampista blucerchiato, in prestito proprio dall’Inter.