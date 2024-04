Inter-Torino, Juric con la doppia punta! Solo un ex titolare − TS

Domani Inter-Torino, partita valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Al Meazza, i granata vanno alla ricerca di punti contro i nuovi campioni d’Italia. Juric mette due punte e solo un ex dal 1′, l’altro in panchina.

GRANATA ALL’ASSALTO − Meno uno a Inter-Torino, sfida che si giocherà domani all’ora di pranzo. Juric sfida i freschi campioni d’Italia, che, nonostante qualche legittimo cambio, faranno una partita seria e giocata al massimo. Per l’occasione, il tecnico granata darà spazio alla coppia pesante in attacco: ossia quella formata da Duvan Zapata e Antonio Sanabria. I due cercheranno di far male alla Beneamata, sperando di trovare de Vrij e compagni un po’ meno attenti del solito e con la testa proiettata ai festeggiamenti post partita. In difesa, ovviamente, ci sarà Alessandro Buongiono, giocatore peraltro attenzionato dall’Inter come eventuale futuro acquisto estivo. Dal primo minuto dovrebbe figurare anche Raoul Bellanova, che lo scorso anno ha vinto due trofei in nerazzurro e ha giocato la finale di Champions League. Mentre l’altro ex, Valentin Lazaro, siederà in panchina. La probabile formazione del Torino secondo Tuttosport:

(3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Tameze, Rodriguez; Vlasic; Sanabria.