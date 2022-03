Inter-Salernitana, (almeno) due nomi certi in formazione per domani – CdS

Inter-Salernitana, domani alle ore 20.45, aprirà la ventottesima giornata di Serie A. In attesa di ulteriori indicazioni dalla rifinitura odierna, il Corriere dello Sport dà due nomi sicuri per la formazione.

IN CAMPO PER IL RILANCIO – L’Inter ha passato un febbraio quasi senza gol e vittorie (403′ a secco e sei gare senza successi, compreso il derby col Milan già a marzo), ora domani riceve la Salernitana ultima in classifica ma reduce da quattro pareggi consecutivi (come il Genoa venerdì scorso…). Per il Corriere dello Sport c’è la necessità di far rifiatare qualcuno, ma anche di superare il blocco. Motivo per cui, nonostante tutto, un nome è sicuro in formazione: Lautaro Martinez. Il Toro nel 2022 ha segnato più con l’Argentina (due gol) che con l’Inter (uno), ma ha assoluta necessità di sbloccarsi e la Salernitana è l’ultima squadra a cui ha segnato in Serie A, il 17 dicembre. Con lui favorito Edin Dzeko sulle altre opzioni, che ora riguardano anche Joaquin Correa (vedi articolo). Un altro che avrà una maglia dal 1′ è Nicolò Barella, pur essendo apparso scarico non solo nelle ultime uscite. Questo perché martedì a Liverpool sarà ancora squalificato, per la seconda e ultima giornata dopo il rosso col Real Madrid. Oggi la rifinitura darà altre indicazioni a Simone Inzaghi in vista di Inter-Salernitana, ma i primi nomi in formazione ci sono già.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.

