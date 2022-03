Inter-Salernitana, cambia il centrocampo: quattro in corsa per la rotazione – CdS

Inter-Salernitana dovrebbe vedere qualche modifica in un centrocampo che nel 2022 ha fornito un contributo abbastanza scarso. Per il Corriere dello Sport c’è una rotazione in vista, contando anche la trasferta di Liverpool.

SI CAMBIA – Se Simone Inzaghi ha già due certezze di formazione per Inter-Salernitana (vedi articolo) c’è comunque qualche ballottaggio in vista di domani. Il principale riguarda il centrocampo, dove per il Corriere dello Sport è Hakan Calhanoglu l’indiziato a rifiatare. Il turco, quasi sempre tra i migliori fra novembre e dicembre, è vistosamente calato come gran parte dei suoi compagni in questo avvio di 2022. Contando che Arturo Vidal dovrebbe sostituire lo squalificato Nicolò Barella a Liverpool più che il cileno appaiono Roberto Gagliardini e Matias Vecino i due nomi in corsa per prendere il posto di Calhanoglu. Gagliardini, peraltro, chiuse la goleada all’andata, fissando lo 0-5 di Salernitana-Inter all’87’ lo scorso 17 dicembre.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.



