Inter-Salernitana, Inzaghi ha due assi per uscire dal momento no – CdS

Vigilia di Inter-Salernitana che, purtroppo, non è certo agevole visto il periodo nero della squadra di Inzaghi. Il tecnico però, come racconta il Corriere dello Sport, ha due assi in più da poter utilizzare.

FORZE FRESCHE – L’Inter domani attende la Salernitana in un momento tutt’altro che sereno. I 403′ senza gol, uniti alle sei partite senza vittorie, rendono la gara di domani di fatto decisiva per le ambizioni nerazzurre. Simone Inzaghi sta cercando le opzioni per superare le difficoltà dell’ultimo mese, soprattutto quelle sorte dai maledetti tre minuti del derby. Secondo il Corriere dello Sport, già da Inter-Salernitana, possono esserci due assi da calare: Joaquin Correa e Robin Gosens. La loro condizione non è ancora ideale, a seguito degli infortuni avuti in stagione, ma stanno migliorando e possono dare freschezza fisica e mentale. Il rodaggio nel derby di martedì (quattordici minuti il primo e sei il secondo, recupero incluso) è servito per testarli, da domani possono tornare molto utili. Gosens potrà permettere a Ivan Perisic di tirare il fiato, Correa di dare una mano a Edin Dzeko o Lautaro Martinez in un attacco spento. Magari non da titolari, ma per Inter-Salernitana occhio alla “nuova” doppia opzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

