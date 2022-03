Inzaghi prova a far svoltare l’Inter: punta su un tasto per ripartire – CdS

Tocca a Inzaghi sistemare un’Inter che da oltre un mese si è ingolfata. Il Corriere dello Sport indica le soluzioni che il tecnico sta pensando, sia da domani contro la Salernitana sia in generale.

AAA RILANCIO CERCASI – L’Inter è stanca, ma non è solo per questo motivo che da oltre un mese è calata di rendimento. I tre minuti del ribaltone nel derby, uniti alla sconfitta col Liverpool, hanno creato un senso di smarrimento nello spogliatoio, con conseguente perdita di certezze e fiducia. Lo segnala il Corriere dello Sport, che aggiunge come ora spetti a Simone Inzaghi dover trovare le soluzioni giuste per svoltare. A ottobre, dopo la sconfitta con la Lazio, alzò il baricentro e il pressing, portando la sua squadra in testa alla classifica. Da Inter-Salernitana di domani in poi non dovrebbero vedersi altre novità tattiche, non avendo nemmeno un attaccante che dia profondità. Perciò, stando al quotidiano romano, Inzaghi sta lavorando sull’aspetto psicologico, cercando di superare così il momento no e di levare nervosismo ad alcuni giocatori. Anche perché le ultime due partite, Genoa e Milan, hanno visto una pesante involuzione a livello di manovra, senza le giocate classiche del resto della stagione. A Inzaghi piace intervenire in corsa per risolvere i problemi, l’ha fatto anche alla Lazio: ora punta sulla questione mentale, ma anche su qualche rotazione in più per riavviare l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

