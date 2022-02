Inter-Roma, Mourinho con Mkhitaryan anti-Brozovic! Occhio alle fasce

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.00 a San Siro, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo le ultime di Angelo Mangiante, il tecnico portoghese cercherà di ingabbiare Brozovic. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

GABBIA ANTI BROZOVIC – Inter-Roma è una sfida importante sia per i nerazzurri che per i giallorossi poiché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia. Secondo Angelo Mangiante, José Mourinho cercherà di intrappolare Marcelo Brozovic: «Mourinho ha preparato la partita in maniera minuziosa con una differenza non di modulo ma di atteggiamento perché Mkhitaryan dovrà andare a pressare su Brozovic, un po’ come ha fatto Kessié nel derby. Dunque il centrocampista armeno si staccherà un po’ di più per andare a pressare sul croato. Il tecnico portoghese presterà molta attenzione sulle fasce: sappiamo la forza di Perisic sulla fascia sinistra, anche se non è al meglio. L’ha preparata anche su questi duelli. Partita complicatissima, vedremo cosa si inventerà».