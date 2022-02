Eriksen: «Per me la normalità era giocare in Italia! Grazie al Brentford»

Eriksen sta piano piano ritornando a una vita normale dopo il malore accusato a giugno 2021. Il centrocampista danese, neo giocatore del Brentford, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK nella quale spiega come la sua normalità sia cambiata. Di seguito un estratto, riportato da Sky Sport 24

NUOVA VITA – Christian Eriksen ha dovuto lasciare l’Italia e l’Inter perché il defibrillatore sottocutaneo non gli permette di giocare in Serie A. Il danese, da poco approdato al Brentford (vedi articolo), spiega come è cambiata la sua vita: «Ho dovuto fare tanti test per vedere come il cuore reagiva all’allenamento, fortunatamente non hanno riscontrato nulla e tutto era a posto. Mese dopo mese ho potuto spingere di più fino ad arrivare a giocare. E’ stata una bella sensazione sentire i dottori dire che anche nella mia condizione non ci sono limiti o motivi per non giocare. Ci sono persone che corrono le maratone, nuotano o fanno apnea. Insomma, dipende dalla diagnosi e da come ti senti. Quando avevo detto ai dottori che avrei smesso loro mi avevano risposto di non esserne così certo, di aspettare perché se tutto fosse andato bene forse avrei cambiato idea e fortunatamente le cose sono andate bene. Per me la normalità era giocare in Italia ma non potevo per via del defibrillatore che mi hanno impiantato. Quindi la mia normalità e quella della mia famiglia sono dovute cambiare. Grazie all’opportunità del Brentford ora abbiamo la fortuna di tornare a una vita normale».