Inter Primavera, brutta eliminazione in Youth League: passa lo Zilina

Finisce agli spareggi l’esperienza dell’Inter Primavera in UEFA Youth League. La squadra di Chivu cade ancora, dopo il 2-3 contro la Sampdoria in campionato: in Slovacchia sul campo dello Zilina finisce 3-1.

PESANTE USCITA – L’Inter Primavera è eliminata dalla UEFA Youth League. Non va oltre gli spareggi la squadra di Cristian Chivu, che si ferma davanti all’ostacolo Zilina dove doveva pure essere favorita. Come avvenuto nel primo tempo (vedi articolo) i nerazzurri beccano gol alla prima azione: al 47′ punizione di Adrian Kapralik, palla sul secondo palo e Mario Sauer fa doppietta. Chivu fa quasi subito due cambi, con Fabio Abiuso e Lorenzo Peschetola per Dennis Curatolo e Mattia Sangalli, ma non hanno esito. Anzi, l’Inter si ferma alle grandi parate del portiere di casa Lubomir Belko, che si supera a venti minuti dal termine su Oliver Jurgens. Quest’ultimo, su giocata di Valentin Carboni, accorcia al 77′ con un tiro d’interno destro sul primo palo. La speranza si infrange nel quinto dei cinque minuti di recupero, quando lo Zilina trova il definitivo 3-1 con Vladimir Valko. E per l’Inter Primavera è una sconfitta molto brutta.