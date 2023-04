Inter-Fiorentina, la probabile formazione di Inzaghi. Torna Bastoni

Simone Inzaghi riesce a recuperare in extremis Alessandro Bastoni e Robin Gosens: destino diverso per Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Questè la probabile formazione dell’Inter in vista della sfida con la Fiorentina secondo Gianluca Di Marzio.

RITORNI – Dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio vengono confermate le ultime voci sulla probabile formazione dell‘Inter per la sfida con la Fiorentina. Simone Inzaghi riporterà in campo Alessandro Bastoni e Robin Gosens, recuperati al 100% dai rispettivi infortuni in settimana. In porta ci sarà ovviamente André Onana, in difesa confermati poi Francesco Acerbi e Matteo Darmian. A centrocampo tornerà Henrikh Mkhitaryan dal primo minuto, con Marcelo Brozovic a sostituire l’assente Hakan Calhanoglu. In attacco si vedrà Joaquin Correa al fianco di Romelu Lukaku. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Barella, Gosens; Correa, Lukaku.