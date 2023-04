Gosens, contro la Fiorentina può essere l’uomo in più dell’Inter

Contro la Fiorentina si rivedrà finalmente in campo Robin Gosens (vedi probabile formazione). Il tedesco al rientro dall’infortunio può rivelarsi subito decisivo per garantire all’Inter la vittoria.

CRESCITA E PROBLEMI − Il 2023 di Gosens con l’Inter sembrava essersi aperto nel migliore dei modi. Il tedesco già da gennaio era apparso in grande crescita di condizione, tanto da iniziare a giocare più spesso titolare. Il calciatore era infatti tornato quello che aveva convinto la dirigenza nerazzurra a comprarlo dall’Atalanta. Poi però nel suo momento migliore è arrivato questo nuovo infortunio che lo ha costretto ai box per qualche giornata. Problema arrivato anche nel peggior periodo della squadra, in un mese decisivo in cui la squadra è stata falcidiata dagli infortuni.

Gosens, ritorno tra i protagonisti

IL RITORNO − Ora però la pausa delle nazionali ha permesso all’Inter di poterlo recuperare a pieno, giusto in tempo per una gara importante come quella con la Fiorentina. Contro i viola il suo ritorno in campo può rivelarsi decisivo per le sorti dei nerazzurri. Gosens infatti con le sue caratteristiche può mettere in grande difficoltà la retroguardia di Italiano. I suoi inserimenti e l’ottima propensione offensiva potrebbero portare grandi pericoli nell’area della Fiorentina. La formazione toscana soffre infatti i calciatori dotati di grande corsa, dinamicità e fisicità. Sulla sua fascia dovrebbe infatti agire il brasiliano Dodò che difensivamente non è uno dei migliori nel suo ruolo. In quella zona di campo gli inserimenti del tedesco potrebbero fare la differenza in fase offensiva.