Inter-Porto, testa a testa Dzeko-Lukaku! Le indicazioni per Inzaghi – CdS

Per Inter-Porto di stasera c’è ancora incertezza su chi giocherà in attacco fra Dzeko e Lukaku. Il Corriere dello Sport segnala i punti a favore di entrambi, con Inzaghi che non sembra aver ancora preso una decisione.

UNO O L’ALTRO – Per Inter-Porto di stasera l’unico nome sicuro dell’attacco è Lautaro Martinez. Dopo aver riposato sabato contro l’Udinese, subentrando e segnando il 3-1, il Toro è sicuro del posto oggi in Champions League. Fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku il Corriere dello Sport dà un minimo vantaggio nei confronti del belga, ma il ballottaggio è aperto e Simone Inzaghi non sembra aver ancora deciso. E questo lascia possibilità per entrambi.

LE OPZIONI – Il vantaggio per Lukaku è che quattro giorni fa è uscito anzitempo, risparmiando alcune energie proprio in vista di Inter-Porto. Indizio da tenere in considerazione. Non solo: è anche tornato al gol, pur dovendo battere due volte il rigore, e ha mostrato segnali di crescita a livello fisico. Dzeko è invece rimasto in campo sino alla fine, sbagliando il possibile 2-1 tirando addosso a Marco Silvestri. Ma anche lui ha dei punti a favore, perché per esempio nel 2023 ha giocato tutti i big match dal 1′: il Napoli il 4 gennaio e i due derby col Milan, peraltro con tre vittorie su tre e due gol suoi. Ieri Inzaghi ha provato sia Dzeko sia Lukaku nella rifinitura, senza voler dare indicazioni: probabile che la rifinitura di stamattina sia quella decisiva per scegliere l’undici di Inter-Porto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno