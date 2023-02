Champions League, Inter-Porto non unica partita oggi: programma e diretta

Si completa stasera il programma di andata degli ottavi di finale di Champions League. Non c’è soltanto Inter-Porto, ma anche il Manchester City in casa del RB Lipsia nell’unica partita che andrà in diretta TV. Ieri vittorie per Napoli (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo).

CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA OTTAVI

Inter-Porto mercoledì 22 febbraio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video



RB Lipsia-Manchester City mercoledì 22 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity