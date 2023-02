VIDEO – Inter-Udinese 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Udinese, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL RILANCIO – Inter-Udinese 3-1 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Al termine di una settimana non certo agevole l’Inter ritrova il successo, pur dovendo soffrire più del dovuto. Dopo un quarto d’ora cross di Romelu Lukaku per Edin Dzeko murato da Rodrigo Becao, subentra Denzel Dumfries affrontato fallosamente da Walace. È rigore, dato al VAR: calcia Lukaku (malissimo), para Marco Silvestri ma Adam Masina respinge essendo entrato in area prima della battuta e si ripete. La seconda conclusione del belga stavolta è buona, 1-0 al 20′. Il vantaggio non regge fino all’intervallo, al 43′ l’Udinese sfrutta una palla maldestramente persa a centrocampo e Roberto Pereyra serve a sinistra Sandi Lovric che batte il rientrante Samir Handanovic. Al 72′ errore di Rodrigo Becao, Henrikh Mkhitaryan manda in porta Edin Dzeko che calcia addosso a Marco Silvestri. Sull’azione seguente contropiede Udinese cinque contro tre, Isaac Success ha l’occasione dell’1-2 ma attende troppo e quando calcia lo mura Dumfries sostituendosi al suo portiere. Sul capovolgimento di fronte, il terzo in pochi secondi, Hakan Calhanoglu serve Federico Dimarco il cui assist al limite trova il perfetto destro piazzato di Mkhitaryan. Inter di nuovo avanti al 73′. Il subentrato Lautaro Martinez potrebbe chiudere i conti a due minuti e mezzo dalla fine, ma lanciato da Nicolò Barella fa un pallonetto alto anziché servire Calhanoglu. Su lancio dalle retrovie ha una nuova occasione sessanta secondi dopo: stavolta segna su conclusione pregevole. E l’Inter riesce a evitare un recupero di paura trovando il gol della tranquillità.

Video con gli highlights di Inter-Udinese dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.