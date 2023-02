Inter-Porto, altri due ballottaggi per Inzaghi. Alternanza provata in difesa – CdS

Non c’è solo il grande dubbio Dzeko-Lukaku per Inter-Porto (vedi articolo): sono altre due le maglie da assegnare in vista di stasera (ore 21). Sul Corriere dello Sport si segnala anche un’alternanza provata ieri da Inzaghi in difesa, anche se non sembrano esserci dubbi sul prescelto in tal senso.

LE SCELTE MANCANTI – Otto maglie su undici per Inter-Porto sembrano già sicure. Oltre al partner di Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku in leggero vantaggio su Edin Dzeko, il Corriere dello Sport dà ancora dei ballottaggi per Simone Inzaghi sul terzo centrocampista e l’esterno destro. Dovrebbero spuntarla Henrikh Mkhitaryan su Marcelo Brozovic, ieri rimproverato da un preparatore (vedi articolo), e Matteo Darmian su Denzel Dumfries. L’armeno ha recuperato per Inter-Porto, dopo la sostituzione anzitempo contro l’Udinese. La sua presenza, ovviamente, fa sì che Hakan Calhanoglu giochi davanti alla difesa. Per quanto riguarda proprio il pacchetto arretrato c’è da registrare come, nell’allenamento di ieri, Inzaghi abbia anche alternato Stefan de Vrij e Francesco Acerbi come centrali. Ma tutto fa pensare che alla fine sia quest’ultimo ad avere la meglio, confermando la tendenza degli ultimi mesi che lo vede aver preso un ruolo da titolare rispetto all’olandese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.