Calhanoglu fedelissimo di Inzaghi, si è preso l’Inter e rinnovo già fatto: la data – TS

Calhanoglu sarà titolare stasera in Inter-Porto, c’è da capire solo se davanti alla difesa (molto probabile) oppure mezzala sinistra con Brozovic centrale (vedi articolo). Tuttosport aggiunge però un elemento, ossia come il suo rinnovo di contratto sia già pronto.

PERMANENZA PROLUNGATA – Il contratto di Hakan Calhanoglu con l’Inter a oggi scade il 30 giugno 2024, ma questa data sarà presto allungata. Tuttosport dà per fatto il rinnovo di contratto del turco, citato senza essere nominato da Piero Ausilio lunedì sera (vedi articolo). Accordo trovato a fine gennaio, stando al quotidiano di Torino, per altri tre anni e mezzo ossia spostando la scadenza al 30 giugno 2026. Con soddisfazione sia di Calhanoglu sia dell’Inter. L’ex Milan, preso in fretta a parametro zero dopo il malore che aveva colpito Christian Eriksen, è diventato un fedelissimo di Simone Inzaghi. Che, mettendolo davanti alla difesa, lo ha reso molto più continuo rispetto a quanto gli era capitato prima in Italia. Una mossa, quella di Inzaghi, che il numero 20 non aveva mai fatto prima in carriera. Calhanoglu, peraltro, sarebbe anche potuto arrivare prima all’Inter: era un pallino di Massimiliano Mirabelli (che poi lo portò al Milan) quando quest’ultimo era il braccio destro di Ausilio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino