Brozovic rimproverato alla vigilia di Inter-Porto: «Fai il serio…». Il motivo

Brozovic è da poco tornato a disposizione dell’Inter e di Inzaghi e domani, per la sfida di Champions League con il Porto, si gioca un posto a centrocampo dove tuttavia sembra difficile vedere cambiamenti (vedi ultime). Intanto il croato nell’allenamento della vigilia è stato rimproverato da un assistente del tecnico piacentino, come rivelato dal Corriere dello Sport

RISERVA (PER ORA) – Marcelo Brozovic è tornato a disposizione dell’Inter dopo un lungo stop post Mondiale, ma ora come ora deve accontentarsi di qualche scampolo di partita visto l’alto rendimento del centrocampo nerazzurro. Anche domani, in occasione della sfida di Champions League contro il Porto, il turco parte dietro Hakan Calhanoglu, primo candidato alla cabina di regia.

Brozovic, rimprovero a causa della scarsa concentrazione: “Fai il serio…”

RIMPROVERO – Intanto Brozovic, nell’allenamento odierno, è stato rimproverato da un assistente di Simone Inzaghi a causa della sua scarsa concentrazione durante un esercizio di riscaldamento: “Non sei alle elementari, cerca di fare il serio“, questa la frase rivolta al centrocampista croato. L’ottavo di finale contro il Porto è una partita importante per l’intero ambiente e i cali di concentrazione non sono ammessi nemmeno per scherzo.