Inter-Parma, turnover pesante di Inzaghi? Il precedente del 2022 insegna

Domani Inter-Parma (ore 21.00) inaugura gli ottavi della Coppa Italia 2022/23. Sarà quindi lecito attendersi diverse modifiche nella formazione di Simone Inzaghi.

PRIMA VOLTA – Domani l’Inter contro il Parma inizierà il percorso per difendere la Coppa Italia, di cui è detentrice. A differenza della scorsa edizione, stavolta i nerazzurri partiranno dagli ottavi di finale contro una formazione di Serie B. Pertanto, sarà più che lecito attendersi un ampio turnover da parte di Simone Inzaghi (qui le ultime sulla formazione). Come del resto fece lo scorso anno, nel 3-2 (dopo i tempi supplementari) contro l’Empoli. Una formazione che riportiamo qui per comodità: Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Vecino, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Correa. Considerando questo precedente, quale undici potremmo vedere stasera per l’Inter?

IPOTESI DI CAMBI – Partiamo dalla fine. Ci sono altissime probabilità che la coppia d’attacco di Inter-Parma sarà la stessa vista dal 1′ con l’Empoli lo scorso 19 gennaio. Lautaro Martinez per riaffermarsi definitivamente come faro dell’attacco nerazzurro. Joaquin Correa per rientrare a pieno titolo nelle rotazioni offensive, dopo l’ennesimo infortunio. Riposo invece per Edin Dzeko e Romelu Lukaku, impalpabili nel pareggio di Monza (e il belga è per di più fuori per un lieve infortunio). Arretrando alla difesa, con ogni probabilità riposerà Milan Skriniar per lasciare il posto – anche stavolta – a Danilo D’Ambrosio. Al centro tornerà Stefan de Vrij, in cerca anche lui di minuti, mentre a sinistra dovrebbe partire Alessandro Bastoni (lasciando riposare Federico Dimarco). A centrocampo, la speranza di molti tifosi è vedere Raoul Bellanova e Robin Gosens dal 1′ dagli esterni. In mezzo, turnover obbligato dopo gli acciacchi di Monza. Al centro Kristjan Asllani guiderà Roberto Gagliardini (presente anche un anno fa) e Henrikh Mkhitaryan; da capire chi sarà presente in campo, considerando i problemi fisici di Brozovic, Barella e Calhanoglu. Infine, pochi dubbi anche in porta. L’infortunio di Samir Handanovic lascia la maglia da titolare sulle spalle di André Onana. Nel complesso, quindi un turnover molto più limitato rispetto alla scorsa edizione, anche a causa degli infortuni. Ma con ipotesi di chance importanti per tanti giocatori meno protagonisti finora.