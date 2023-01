Marelli: «Sacchi, errore grave! Taglia fuori VAR. No fallo di Gagliardini»

Luca Marelli, intervenuto in diretta sul canale YouTube di DAZN, ha parlato dell’episodio legato al gol di Acerbi in Monza-Inter

EPISODIO – Marelli analizza l’episodio di Monza-Inter: «Pablo Mari si è aiutato un po’ con le braccia, come Gagliardini. Non si può fischiare, succede sempre. Sacchi sbaglia il timing, che in epoca VAR è fondamentale. Oltre all’errore tecnico c’è quello della tempistica perché taglia fuori il VAR in questa maniera. Nel replay si nota chiaramente che Pablo Marì cade per lo sgambetto di Izzo, suo compagno. Non c’è nessuna infrazione. È un errore grave, abbiamo visto decine di volte gli arbitri prendersi qualche secondo. Se Sacchi avesse fischiato dopo che il pallone avesse oltrepassato la linea di porta, il VAR avrebbe potuto intervenire. E la rete sarebbe stata convalidata, non c’è nessuna infrazione. Perché ha fischiato prima? Ha prevalso l’istinto sulla direttiva. Capita, è capitato a tutti di rendersi conto di aver fischiato troppo precipitosamente».