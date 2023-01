Lukaku altro stop, niente Inter-Parma di Coppa Italia: la diagnosi − Sky

Lukaku salterà Inter-Parma di Coppa Italia. Il centravanti belga è uscito malconcio dalla sfida contro il Monza pareggiata in campionato. Per lui problema ai tendini

INFORTUNIO − Di male in peggio per Romelu Lukaku. L’attaccante belga salterà Inter-Parma di Coppa Italia per un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. A rivelarlo i colleghi di Sky Sport. Dunque, niente match di San Siro per lui, in programma domani sera a partire dalle 21. Simone Inzaghi spera di recuperarlo per il prossimo incontro di campionato contro il Verona.