Milan-Inter (Supercoppa Italiana) tra nove giorni, Pioli recupera un giocatore

Dopo il pareggio con rimonta per 2-2 contro la Roma, il Milan è tornato oggi in campo. Doppio impegno in Coppa Italia e in campionato, prima della gara contro l’Inter in Supercoppa Italiana in programma mercoledì prossimo, per i quali Stefano Pioli recupera uno dei suoi giocatori.

RECUPERATO – In occasione dell’allenamento di oggi in casa Milan, è tornato ad allenarsi Junior Messias. Stefano Pioli recupera quindi uno dei suoi giocatori infortunati sia per i prossimi due impegni di Coppa Italia (contro il Torino) e campionato (in trasferta contro il Lecce), sia soprattutto per la sfida del prossimo mercoledì contro l’Inter e valevole per la Supercoppa Italiana.