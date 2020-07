Inter, occhio all’ex Pandev: quando segna il Genoa vince

Goran Pandev è stata una colonna dell’Inter del Triplete. Oggi il suo lavoro è salvare il Genoa e i nerazzurri devono guardarsi proprio dal loro ex.

RIFERIMENTO ASSOLUTO – Pandev sarà per sempre ricordato dai tifosi dell’Inter per il suo arrivo a gennaio 2010. Seguito da sei mesi clamorosi. Oggi però veste la maglia del Genoa e malgrado l’età (il macedone è un classe 1983) è la principale ancora di salvezza della squadra di Nicola. Mai come quest’anno.

STAGIONE DI GRAZIA – Il Genoa negli ultimi anni si è sempre trovato in qualche momento della stagione a dover lottare per la permanenza in A. E in quei momenti Pandev ha sempre risposto presente. Non è un caso che proprio in questo 2019-2020 il macedone abbia trovato una vena realizzativa che non aveva dai tempi della Lazio. Sono 9 i gol segnati fino ad ora, un totale che non toccava dal 2008-2009. Ultima stagione coi biancazzurri appunto.

BESTIA NERA – L’Inter oggi insomma dovrà guardarsi proprio dal suo ex. Con un occhio particolare pure. Perché Pandev con la maglia del Genoa ha già segnato contro i nerazzurri. Due volte. Entrambe le volte a Genova. Ed entrambe le volte la sua squadra ha vinto.