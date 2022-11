Inter, occhio alle partite alle 12.30: la vittoria esterna manca da troppo – CdS

L’Inter contro l’Atalanta oggi giocherà alle 12.30, un orario che non ha portato molta fortuna nel periodo recente in trasferta. Dal Corriere dello Sport arriva una curiosità statistica sui lunch match in vista della partita odierna.

PRANZO DI TRAVERSO – L’Inter oggi a Bergamo con l’Atalanta deve battere due tabù: non solo quello degli scontri diretti, ma anche quello legato… all’orario. Il Corriere dello Sport indica come curiosità l’ultima volta che è arrivata una vittoria in trasferta alle 12.30: 13 dicembre 2020. Fu un 1-3 in rimonta a Cagliari, quando c’era Antonio Conte in panchina. Simone Inzaghi all’Inter non ha mai vinto in questo orario nelle gare lontano dal Meazza. Nelle ultime sei di mattina equilibrio totale con due vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte. Il problema è inoltre legato ai gol subiti, ben quindici in sei trasferte: nell’unico lunch match stagionale esterno è arrivata la sconfitta di Udine 3-1 il 18 settembre. Anche con l’Atalanta c’è un precedente pessimo alle 12.30: quattro anni fa quasi esatti, l’11 novembre 2018, i bergamaschi vinsero 4-1. Numeri da migliorare quelli esterni: nelle sette trasferte in questa Serie A per l’Inter quattro sconfitte, con sedici gol al passivo ossia una media di 2.3 a partita. Atalanta-Inter l’ultimo tentativo del 2022 per invertire la rotta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno