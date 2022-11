Atalanta-Inter, probabili formazioni 15ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Atalanta-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 12:30 si affronteranno presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo per la partita della 15ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni su dove vederla). Ultimo impegno ufficiale dell’anno solare 2022 ed è uno scontro diretto a quota 27 punti in classifica. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Inter in Serie A

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 13 Ederson, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 11 Lookman, 91 D. Zapata.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 5 Okoli, 6 Palomino, 10 Boga, 17 Hojlund, 18 Malinovskyi, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 93 Soppy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 9 Muriel, 15 de Roon, 77 Zappacosta.

Altri giocatori: Muratore.

Ultime notizie e ballottaggi: L’idea di sorprendere l’Inter stuzzica l’ex Gasperini, che pensa a qualche modifica ma non vuole rinunciare ai migliori. Verso la panchina Djimsiti, Soppy e Hojlund, che insidia Zapata per completare l’attacco. Occhio ai numerosi jolly in panchina.

Atalanta-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 45 V. Carboni, 77 Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 90 Lukaku.

Altri giocatori: 40 Botis, Brazao; 41 Curatolo, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 A. Stankovic e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Non si prevedono stravolgimenti per Inzaghi, che deve sciogliere il solito dubbio in difesa tra Acerbi e de Vrij, che stavolta parte in vantaggio. Altra panchina iniziale per il recuperato Brozovic? Calhanoglu non è in dubbio, al più resterebbe fuori Mkhitaryan.

