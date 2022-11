Chiffi arbitro di Atalanta-Inter: nell’ultimo dei precedenti la prima sconfitta

Chiffi sarà l’arbitro di Atalanta-Inter, partita della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di venerdì per il match del Gewiss Stadium.



I PRECEDENTI – Atalanta-Inter sarà l’undicesima partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. Ha fatto cifra tonda con la prima sconfitta, nel derby col Milan dello scorso 3 settembre. Nella circostanza si è dimenticato di espellere Theo Hernandez, per un plateale intervento su Denzel Dumfries da già ammonito dove incredibilmente non ha dato nemmeno fallo. Polemiche anche nell’esordio del 26 ottobre 2019, un pareggio col Parma per 2-2, con rigore negato a Cristiano Biraghi (fallo di Matteo Darmian che all’epoca giocava in gialloblù). Lì, inoltre, diversi minuti per convalidare il definitivo 2-2 di Romelu Lukaku per un fuorigioco dato dall’assistente ma che non c’era.

MINUTI AGGIUNTIVI – Il bilancio di Chiffi con l’Inter è di cinque vittorie, quattro pareggi e l’unica già citata sconfitta. Poi c’è un ulteriore derby fra Inter e Milan, quello dei quarti di finale di Coppa Italia del 26 gennaio 2021. Lì l’arbitro è Paolo Valeri, che però si fa male ed è costretto a lasciare il suo posto in campo al 74′. Lo sostituisce proprio Chiffi, che stava facendo il quarto ufficiale: deve dare dieci minuti di recupero per il lungo stop e al 97′ assegna la punizione dal limite (fallo di Soualiho Meité su Lautaro Martinez) trasformata da Christian Eriksen per il 2-1 decisivo.