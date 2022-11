DigitalBits non paga: l’Inter cerca un nuovo main sponsor, l’obiettivo – TS

In casa Inter tiene ormai banco da diverso tempo la questione main sponsor. Com’è noto DigitalBits non ha mantenuto fede agli accordi economici. La società per questo, riporta Tuttosport, è al lavoro per trovare uno sponsor principale che riesca ad adempiere agli impegni presi.

NUOVO MAIN SPONSOR − Da alcuni mesi non si fa altro che parlare dell’inadempienza del main sponsor dell’Inter, DigitalBits. Il blockchain network è venuto meno in più di un’occasione agli accordi economici presi con i nerazzurri nella passata stagione. Proprio per questo la società, capitanata dal presidente Steven Zhang, è al lavoro per trovare un nuovo sponsor in grado di adempiere ai pagamenti e portare una discreta cifra nelle casse del club. Secondo Tuttosport l’obiettivo è quello di sostituire DigitalBits già con l’inizio del nuovo anno, ovvero quando la stagione riprenderà dopo la pausa per il Mondiale.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini