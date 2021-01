Inter-Milan, pronte le maglie nerazzurre: le foto dallo spogliatoio

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Milan, derby di questa sera in cui le due milanesi si giocheranno l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Dal profilo Twitter ufficiale della società nerazzurra, viene confermata la maglia con cui i giocatori scenderanno questa sera in campo.

SPOGLIATOIO – Inter-Milan non è mai stata, non è e non sarà mai una partita come le altre. Che si tratti di campionato, amichevole o, come questa sera, Coppa Italia. La marcia di avvicinamento al fischio d’inizio prosegue serrata, con anche le foto che arrivano direttamente dallo spogliatoio nerazzurro. Confermato, se mai ce ne fosse bisogno, l’utilizzo della prima maglia. Le due maglie in primo piano sono quelle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, saranno di nuovo loro a guidare l’attacco di Antonio Conte, o ci sarà spazio dal primo minuto per Alexis Sanchez? Non ci resta che aspettare le formazioni ufficiali, che dovrebbero arrivare a breve.