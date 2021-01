Lautaro Martinez, rinnovo vicino: prolungamento con aumento – Sky

Lautaro Martinez Inter

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sarebbe sempre più vicino il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. Previsto un allungamento del contratto con adeguamento dell’ingaggio.

FIRME VICINE – Dopo l’incontro di oggi, si avvicinano sempre di più le strade di Lautaro Martinez e dell’Inter. L’attaccante argentino – che al momento vede il suo contratto con i nerazzurri scadere nel 2023 – dovrebbe prolungare fino al 2024 con tanto di adeguamento dell’ingaggio. Il giocatore andrà a sfiorare quindi il tetto salariale, riservato soltanto ai giocatori migliori della squadra. Non è stato invece toccato il tema legato alla clausola rescissoria, che dovrebbe quindi restare con la cifra stabilita: 111 milioni, valevole soltanto per le squadre estere. Previsto presto un nuovo incontro per le firme.

Fonte – Gianlucadimarzio.com