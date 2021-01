Inter-Milan, i diffidati e gli squalificati per i quarti di Coppa Italia

Arbitro ammonizione

Inter-Milan si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera: ben nove giocatori diffidati (più Donnarumma), sette nei nerazzurri che però non hanno squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno della manifestazione.



INTER-MILAN martedì 26 gennaio ore 20.45 (quarti Coppa Italia)

Diffidati Inter: Christian Eriksen, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Andrea Ranocchia, Alexis Sanchez, Milan Skriniar, Arturo Vidal

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Milan: Gianluigi Donnarumma, Franck Kessié, Sandro Tonali

Squalificati Milan: Gianluigi Donnarumma (una giornata)