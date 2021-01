VIDEO – Inter-Milan si avvicina: tifosi pronti ad accogliere la squadra

Condividi questo articolo

Con un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Curva Nord, i tifosi hanno mostrato la loro vicinanza alla squadra in attesa di Inter-Milan, in programma tra poco meno di due ore.

ATMOSFERA – Nonostante le restrizioni e gli stadi chiusi, i tifosi hanno deciso di esprimere la propria vicinanza alla squadra. Come testimoniato da un video della Curva Nord, pronta ad accogliere i giocatori in vista del derby Inter-Milan di questa sera (ore 20:45) valevole per la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia. Un’atmosfera che manca da tempo ormai, nella speranza che nel prossimo futuro sia possibile tornare a vedere all’interno di San Siro.