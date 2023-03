Inter-Lecce, Inzaghi tiene aperto un ballottaggio: conferme in mezzo – SM

Inter-Lecce è il match in programma domani (domenica) alle ore 18 a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A (QUI le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia). Il tecnico interista tiene aperto un ballottaggio in attacco mentre per il resto le scelte sembrano ormai fatte. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

UN BALLOTTAGGIO – Inter-Lecce è la sfida che andrà in scena domani alle 18 a San Siro. Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Milan Skriniar, Federico Dimarco e Joaquin Correa infortunati. Per quanto riguarda le scelte, il tecnico nerazzurro tiene ancora aperto il ballottaggio tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko in attacco con il bosniaco attualmente in leggere vantaggio. In difesa Matteo Darmian arretrato a destra con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni a completare il reparto. Sulle corsie esterne spazio a Denezl Dumfries a destra e Robin Gosens a sinistra. Centrocampo confermato con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez