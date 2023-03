Inzaghi: «Mi aspetto reazione dopo Bologna! Partita difficile col Lecce»

Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Queste le parole del tecnico nerazzurro

DIFFICILE – Simone Inzaghi presenta Inter-Lecce, match delicato che arriva dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna al Dall’Ara: «Ci arriviamo arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi, per quanto riguarda la discontinuità servirà grande concentrazione. Dovremo usare la testa in una partita difficile come quella di domani. Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo quale siamo. Lecce? Troveremo una partita difficile, una squadra in salute che gioca un ottimo calcio. Stanno facendo un otitmo campionato, quindi dovremo prestare molta attenzione. Vediamo ogni domenica che le partite sono difficili per tutti. Cambi dei ruoli? Durante l’anno capitano ci sono sempre squalifiche ed infortuni. Di volta in volta ho chiesto disponibilità di cambiare ruolo, ho visto applicazione da parte di tutti. Napoli? In campionato si poteva fare meglio, però è anche giusto non dimenticare quello che si è fatto bene in questi 18 mesi, cercando di prendere il meglio»