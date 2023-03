Inter-Juventus Women 0-1 al 45′: buon approccio ma serve concretezza!

Inter-Juventus Women per la semifinale d’andata di Coppa Italia Femminile allo Stadio KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano. Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-1. Un buon approccio non basta a fermare le bianconere. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Juventus Women.

NB: Segui Inter-Juventus Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Juventus Women iniziano con le due squadre che, attente, studiano le rispettive mosse tattiche. La squadra di Rita Guarino sembra aver approcciato bene la semifinale di Coppa Italia Femminile, proponendosi bene in fase offensiva e rimanendo ordinata in attacco. Dopo un’occasione per le bianconere, al 21′, con il destro di Sara Gama che sfiora la rete, ci prova l’Inter Women al 24′. Marta Pandini serve un buon cross per la compagna Ajara Nchout Njoya che, però, sbaglia angolazione calciando sul portiere. Nonostante la buona mezz’ora di gara delle nerazzurre, al 28′ arriva il vantaggio della Juventus. Su un’azione confusa, Julia Grosso vince un rimpallo su Mana Mihashi e mette la palla in rete con un destro violento. Ma l’Inter Women non demorde e riparte subito alla ricerca del pareggio. Al 30′ Mihashi si rende protagonista questa volta di una buona azione, regalando un cross a Beatrice Merlo la cui conclusione al volo viene deviata in calcio d’angolo. Prima di andare a riposo negli spogliatoi l’Inter Women sfiora ancora il pari: dalla sinistra arriva il cross di Flamina Simonetti che purtroppo né Elisa Polli né Frederikke Thøgersen riescono a sfruttare. Il primo tempo di Inter-Juventus Women si chiude sullo 0-1.

Inter-Juventus Women – Tabellino

0 INTER – JUVENTUS 1

Marcatrici: Grosso (J) al 28′.

INTER (3-4-3): 12 Piazza; 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 17 Fördős; 25 Thøgersen, 34 Mihashi, 20 Simonetti, 13 Merlo; 33 Ajara, 9 Polli, 18 Pandini.

A disposizione: 1 Gilardi, 7 Marinelli, 11 Chawinga, 27 Csiszar, 29 Kristjansdottir, 31 Lång, 32 Belli, 35 Calegari, 37 Colonna.

Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS (4-2-3-1): 16 Peyraud Magnin; 3 Gama, 71 Lenzini, 32 Sembrant, 23 Salvai; 15 Grosso, 77 Gunnarsdottir; 11 Bonansea, 21 Caruso, 18 Beerensteyn; 10 Girelli.

A disposizione: 1 Aprile, 2 Pedersen, 6 Nystrom, 7 Cernoia, 9 Cantore, 20 Simon, 27 Schatzer, 29 Pfattner, 33 Duljan.

Coach: Joseph Adrian Montemurro.

ARIBTRO: Crezzini. Assistenti: Catallo e Nana Tchato. Quarto ufficiale: Burlando.

NOTE – Ammonizione: Beerensteyn al 31′.