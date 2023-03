Reggina-Parma, le formazioni ufficiali: Inzaghi non rinuncia a Fabbian

Tra poco in campo Reggina-Parma, per l’anticipo delle 16:15 del turno di Serie B. Inzaghi non rinuncia al centrocampista, di proprietà dell’Inter, Giovanni Fabbian. Di seguito le scelte ufficiali

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Strelec, Ménez. All: Inzaghi.

Parma (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez; Benedyczak, Sohm, Bernabè, Man; Vazquez. All: Pecchia.