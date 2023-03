Assogna: «Inter è un instant team, normale la pressione per la stagione»

L’Inter giocherà in questo weekend contro il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi deve reagire ancora una volta dopo l’ultima sconfitta, Paolo Assogna ha commentato la stagione nerazzurra su Sky Sport.

DELUSIONE – Tante occasioni sprecate, distanza siderale dal Napoli e rischio di essere risucchiati nella lotta per la Champions League. Paolo Assogna ha detto la sua sulla stagione dell‘Inter su Sky Sport: «Marotta chiede di più a Inzaghi. L’età media e il monte ingaggi sono fattori che incidono, è chiaro che lo Scudetto perso con il Milan e la distanza dal Napoli sono due temi. È normale che ci sia pressione per una squadra pronta come l’Inter, che ha un instant team. Su 21 punti a disposizione con le piccole ne hanno persi 10, troppi per una squadra di alta classifica. È un campionato talmente anomalo che si poteva pensare che la Roma avrebbe accorciato, con la Lazio che doveva perdere qualcosa. È successo il contrario totalmente in questa settimana».